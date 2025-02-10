Херберт оценил шансы Хэмилтона завоевать восьмой титул в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о перспективах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Для Хэмилтона всегда была важна мотивация. Думаю, зимний перерыв и новый вызов с «Феррари» должны пойти ему на пользу. Поскольку из всего того, что он уже успел рассказать в разных интервью, он точно не испытывает нехватки мотивации. Если команда сможет дать ему хорошую машину, которой хватит скорости для борьбы с соперниками, то у Льюиса будут отличные шансы выиграть восьмой титул», — приводит слова Джонни Херберта Speedweek.

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. В завершившемся сезоне «Королевских гонок» Хэмилтон занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.