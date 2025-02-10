Кристенсен готов проехать «Ле-Ман» с Ферстаппеном и Алонсо

Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен высказался о потенциальном выступлении в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Может быть, я и сам бы поучаствовал. Но есть и много других отличных гонщиков, которые бы хорошо подошли. Если в одном экипаже есть Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, то третий гонщик может быть спокойным.

Но, конечно, я бы выбирал пилотов с опытом выступлений на спорткарах. Это должен быть топ-пилот. Регулярный участник подобных гонок. Я не буду сейчас называть имён, но если Ферстаппен и Алонсо обратятся ко мне, то я мог бы кого-нибудь посоветовать», — приводит слова Тома Кристенсена RacingNews365.