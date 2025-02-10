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Монтойя перечислил проблемы, с которыми может столкнуться Антонелли в новом сезоне

Монтойя перечислил проблемы, с которыми может столкнуться Антонелли в новом сезоне
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о 18-летнем пилоте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Вопрос в том, настроен ли Антонелли всегда на победу? И, судя по слухам, которые до меня дошли, он часто терпел неудачи на тестах. Он нанёс большой ущерб. Неожиданно он может прийти к мысли, что раньше у него были лёгкие времена, а теперь нужно будет выступать с кем-то, кто лучше, чем тот, с кем он сталкивался раньше. Машина построена именно так, как хочет Джордж Расселл. Так что ему придётся нелегко. Если он сможет мириться с тем, чтобы оставаться позади Джорджа и учиться у него, и если из 25 [24] гонок в 10 он сумеет в итоге опередить Джорджа, то год для него будет хорошим. Но, если он захочет доминировать над Джорджем, то, возможно, он потеряет голову и год станет для него сложным», — сказал Монтойя на канале в YouTube.

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