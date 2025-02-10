Вассёр ответил, как близко «Феррари» подошла к тому, что он сам ждёт от неё

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что всегда стремится к тому, чтобы стать лучше, и такого же подхода придерживается при работе в «Скудерии».

«Насколько близко «Феррари» подошла к тому, что я жду от неё? Изменения требуются всегда. Это заложено в ДНК нашего вида спорта. Всегда хочется добиться большего, больше прогрессировать. И всегда найдутся вещи, которые можно улучшить. Лично у меня всегда найдётся достаточно идей относительно того, что и где можно улучшить», — приводит слова Вассёра Formule1.

Ранее «Феррари» объявила название болида, который представит в новом сезоне.