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Гасли: в футболе у всех равные возможности, но в Формуле-1 такого нет. Это разочаровывает

Гасли: в футболе у всех равные возможности, но в Формуле-1 такого нет. Это разочаровывает
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются пилоты Формулы-1.

«Есть один важный элемент, который гонщики контролировать не в силах, – насколько хорош автомобиль команды. Если говорить о футболе, то там выступают 11 игроков против 11. У всех равные возможности. Если речь о теннисе, то там у каждого есть ракетка и каждый может с её помощью посылать мяч над сеткой. Но в Формуле-1 не у всех одно и то же оружие. Конечно, это разочаровывает. Подумайте сами – можно сделать всё прекрасно, но показать лишь 14-й результат. В то время как другой гонщик окажется выше, потому что болид у него лучше», — приводит слова Гасли Formule1.

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