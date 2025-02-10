Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Расстрельная должность». Попов — о Лоусоне как напарнике Ферстаппена в «Ред Булл»

«Расстрельная должность». Попов — о Лоусоне как напарнике Ферстаппена в «Ред Булл»
Комментарии

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о шансе, который получил новозеландский гонщик Лиам Лоусон в «Ред Булл». В следующем сезоне Формулы-1 Лиам заменит Серхио Переса в качестве боевого пилота австрийской команды.

«Сложная, я бы сказал, расстрельная должность – быть молодым партнёром Макса Ферстаппена. Но это шанс для него», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

Лоусон являлся резервным пилотом «Ред Булл» с 2022 года. Лиам дебютировал в «Королевских гонках» в составе «Альфа Таури» на Гран-при в Зандворте в 2023 году, поскольку тогда Даниэль Риккардо проходил восстановительный период из-за травмы руки.

Материалы по теме
Sky поздравил Лиама Лоусона с днём рождения на два дня раньше срока

Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android