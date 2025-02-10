«Расстрельная должность». Попов — о Лоусоне как напарнике Ферстаппена в «Ред Булл»

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о шансе, который получил новозеландский гонщик Лиам Лоусон в «Ред Булл». В следующем сезоне Формулы-1 Лиам заменит Серхио Переса в качестве боевого пилота австрийской команды.

«Сложная, я бы сказал, расстрельная должность – быть молодым партнёром Макса Ферстаппена. Но это шанс для него», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

Лоусон являлся резервным пилотом «Ред Булл» с 2022 года. Лиам дебютировал в «Королевских гонках» в составе «Альфа Таури» на Гран-при в Зандворте в 2023 году, поскольку тогда Даниэль Риккардо проходил восстановительный период из-за травмы руки.

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Приветственный ролик Лоусона в форме «Ред Булл»: