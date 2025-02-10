«Внешность обманчива». Роб Смедли высказался о Фернандо Алонсо

Бывший инженер нескольких команд Формулы-1 Роб Смедли поделился мнением об испанском гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Внешность обманчива. Фернандо – очень скрытный человек. То, что видят окружающие, и то, что проявляется внутри команды, отличается друг от друга. Фернандо очень конкурентоспособен. Просто находка для команды. Он всегда хочет побеждать. Любой ценой. Именно поэтому хочется, чтобы такой гонщик был рядом. Он заражает других на то, чтобы стремиться побеждать», — приводит слова Смедли SoyMotor.

Недавно Алонсо снялся в клипе популярной итальянской певицы.

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