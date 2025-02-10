«Ред Булл» заключил многолетний контракт с криптобиржей после потери крупного спонсора

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» заключила спонсорский контракт с криптобиржей Gate.io. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Сообщается, что стороны договорились о многолетнем соглашении. Его финансовые условия не разглашаются.

Отмечается, что начиная с 2025 года логотип Gate.io появится на болидах команды, экипировке, а также на шлеме Макса Ферстаппена.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что Ред Булл» прекратил сотрудничество с другой криптовалютной биржей – Bybit. Логотип Bybit был удалён из официального списка спонсоров «Ред Булл». Стороны сотрудничали с сезона 2022 года, а стоимость контракта команды с криптовалютной биржей оценивалась в $ 50 млн в год.

Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: