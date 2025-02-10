Смедли назвал действующего пилота Формулы-1, который похож на Михаэля Шумахера

Бывший инженер нескольких команд Формулы-1 Роб Смедли дал комментарий по поводу критики, которую испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо иногда позволяет себе в адрес команды.

«Как и в случае с Михаэлем Шумахером, иногда ситуация выходит из-под контроля. Но это случается со всеми. Фернандо похож на Михаэля. Со стороны можно было подумать, что Михаэль – высокомерный, ужасный и безразличный ко всему человек. Однако на самом деле он был замечательным. Он был очень щедрым и скромным. Он мог сомневаться в себе, и именно это поспособствовало тому, что он стал таким великим. Он знал, что не смог бы добиться этого без команды, и был признателен», — приводит слова Смедли SoyMotor.

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