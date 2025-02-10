«Чёрт возьми». 94-летний Берни Экклстоун высказался о своём возрасте

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о своём возрасте. В настоящий момент ему 94 года.

«Когда тебе 80, ты говоришь себе: «Может быть, я смогу пошуметь ещё пять или шесть лет». Потом, когда исполняется 90, начинаешь думаешь: «Чёрт возьми». Теперь люди говорят мне: «Ты проживёшь до 120». Конечно, всё это чепуха. Не хочу, чтобы, когда меня положили в коробку, у кого-то возникли проблемы. Ни у жены, ни у детей, ни у кого-либо ещё. Я не хочу оставлять им никаких тайн. Я хочу, чтобы они могли продолжать жить своей обычной жизнью», — приводит слова Экклстоуна The Telegraph.

Дэвид Култхард проехал по трассе в Кьялами на машине Формулы-1: