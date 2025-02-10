Монтойя назвал Гран-при прошлого сезона, где Перес потерял шансы на место в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что мексиканец Серхио Перес имел шансы сохранить место боевого пилота «Ред Булл», если бы показал высокий результат на Гран-при Азербайджана в минувшем сезоне.

«Вспомните, что случилось с Чеко. Если бы он финишировал на подиуме в Баку, то история изменилась бы. Но он не финишировал на подиуме, столкнувшись с Карлосом Сайнсом, и всё пропало», — сказал Монтойя на YouTube-канале AS Colombia.

Напомним, Серхио Перес и Карлос Сайнс, тогда представлявший «Феррари», столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана, когда Серхио пытался обогнать Карлоса. Их машины столкнулись и влетели в стену, после чего оба гонщика сошли с дистанции.

Самая короткая карьера в Формуле-1: