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Жак Вильнёв стал амбассадором «Уильямса»

Жак Вильнёв стал амбассадором «Уильямса»
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Команда Формулы-1 «Уильямс» сообщила, что амбассадорами коллектива в 2025 году останутся чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон и британская гонщица Джейми Чедвик. Кроме того, к списку послов бренда добавился чемпион мира в составе команды, обладатель титула 1997 года Жак Вильнёв.

Вильнёв является последним чемпионом мира в составе «Уильямса», став обладателем титула всего на второй год выступлений в Формуле-1.

«Эта команда была важной частью моей жизни, наполненной приятными воспоминаниями. Я в восторге, что снова стал частью семьи и могу помочь прославить наследие команды, одновременно поддерживая её будущее», — цитирует Вильнёва пресс-служба команды.

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