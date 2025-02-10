Ф-1 может прекратить транслировать радиопереговоры гонщиков в прямом эфире из-за мата

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что Федерация рассматривает вариант с тем, чтобы убрать прямые эфиры радиопереговоров гонщиков из-за продолжающейся борьбы с использованием пилотами ругани.

«Закроем ли мы прямые эфиры радио? Возможно. Введём ли задержку в эфире? Тоже вероятно. Мы можем многое сделать с промоутерами. Мы по-прежнему являемся владельцами чемпионата», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Motorsport Week.

Напомним, в прямые эфиры на телевидении радиопереговоры выводятся с задержкой и цензурой обсценной лексики, в то время как подписчики F1TV могут слушать переговоры гонщиков с командой в режиме реального времени.