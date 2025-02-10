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«Порше» поприветствовал Серхио Агуэро в команде Формулы-Е

«Порше» поприветствовал Серхио Агуэро в команде Формулы-Е
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5 и 6 марта на городской трассе в Майами состоится мероприятие Формулы-Е, в рамках которого за руль болидов сядут знаменитости. Одним из селебрити, которые примут участие в заездах, станет экс-игрок «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро.

Агуэро будет пилотировать болид команды «Порше». Коллектив представил футболиста ярким промороликом.

«Это безумие — из футболиста стать пилотом одной из самых быстрых гоночных машин в мире. Все дети знают бренд «Порше». Этот бренд олицетворяет культовое наследие, особенно в автоспорте. Я хочу узнать как можно больше и представить команду наилучшим образом, когда мы приедем в Майами», — подчеркнул Серхио Агуэро.

Кроме Агуэро, в мероприятии примут участие британский актёр Люсьен Лависконт, создатель технического контента Клео Абрам, изготовитель автомобилей по индивидуальному заказу Эмилия Хартфорд, инфлюенсер Винни Хакер, Бруклин Бекхэм, 25-летний сын совладельца «Интер Майами» и экс-футболиста «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, актёр Том Фелтон.

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