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Президент ФИА выступил против квот на половое и расовое многообразие

Президент ФИА выступил против квот на половое и расовое многообразие
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что не считает нужным вводить специальные квоты для расового и полового разнообразия среди должностных лиц организации.

«Когда мы приглашаем людей на работу в федерацию, мы не думаем о разнообразии. Мы не думаем о том, что женщин должно быть минимум 30% в организации, когда принимаем их на работу. Мы берём людей в Федерацию на основе их заслуг и авторитета.

Мы нанимаем неевропейцев из других стран, потому что они хороши, они обучены, у них есть страсть к соревнованиям. Но не из-за цвета кожи или религии, потому что в таком случае мы получим слабую ФИА, которая не выполняет своих обещаний. А нам нужна сильная Федерация», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Marca.

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