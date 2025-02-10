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Бывшие напарники Хэмилтона выступят в одной команде на Гонке чемпионов

Бывшие напарники Хэмилтона выступят в одной команде на Гонке чемпионов
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Бывший гонщик Формулы-1, финн Хейкки Ковалайнен выступит в составе команды своей страны на предстоящей Гонке чемпионов, которая пройдёт 7 и 8 марта в Сиднее (Австралия).

Напарником Ковалайнена будет ещё один бывший гонщик Формулы-1, тест-пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Помимо финской команды, в Гонке чемпионов выступит два австралийских дуэта — Джейми Уинкап/Уилл Браун и Молли Тэйлор/Тоби Прайс, Себастьен Лёб, Себастьян Феттель и Мик Шумахер, новозеландцы Хэйден Пэддон и Луис Шарп, Петтер и Оливер Солберги, шведы Йохан Кристоферссон и Маттиас Экстрём, Дэвид Култхард, а также Трэвис Пастрана и Курт Буш, представляющие США.

Имена ещё двух гонщиков пока не объявлены.

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