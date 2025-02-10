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Президент ФИА — о наказании Ферстаппена: люди думали, что я отправлю его чистить туалеты

Президент ФИА — о наказании Ферстаппена: люди думали, что я отправлю его чистить туалеты
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался об общественных работах четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, нидерландца наказали за использование нецензурной лексики на пресс-конференции.

«Посмотрите на Ферстаппена и его наказание в виде так называемых общественных работ. Такое ощущение, люди думали, будто президент ФИА собирается отправить Макса чистить туалеты. На деле мы просто пообщались с Максом в Катаре, он нервничал. Я предложил ему стать примером для мальчишек и девчонок. Ему понравилась эта идея. Он съездил в Руанду, пообщался с детьми, многое им рассказал. Это пошло на пользу всем.

Что до ситуации с матом — даже Тото Вольфф был удивлён, когда его сын, которому не исполнилось даже 10 лет, начал материться, заявив, что услышал эти слова от пилотов Формулы-1. Это не то, что мы хотим видеть в ФИА. Если ты контролируешь болид Формулы-1, то можешь контролировать и свою речь. Мы просим не так уж много. К тому же в этом нет ничего нового. Эти правила ФИА в данной области вообще-то действуют ещё с 1972 года», — приводит слова бен Сулайема Marca.

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