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Хэмилтон одним словом отреагировал на выступление Серены Уильямс с Кендриком Ламаром

Хэмилтон одним словом отреагировал на выступление Серены Уильямс с Кендриком Ламаром
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на выступление легендарной американской теннисистки Серены Уильямс во время финала Национальной футбольной лиги (НФЛ) вместе с популярным рэпером и хип-хоп-исполнителем Кендриком Ламаром. Во время его исполнения хита Not Like Us на сцене появилась Уильямс, она выступила в роли подтанцовки.

«Икона», — написал Хэмилтон в комментариях под постом Серены Уильямс в соцсетях.

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» второй раз в истории выиграл Супербоул. В матче за титул команда встречалась с действующим чемпионом «Канзас-Сити Чифс», которого обыграла со счётом 40:22.

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