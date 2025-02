Хэмилтон одним словом отреагировал на выступление Серены Уильямс с Кендриком Ламаром

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на выступление легендарной американской теннисистки Серены Уильямс во время финала Национальной футбольной лиги (НФЛ) вместе с популярным рэпером и хип-хоп-исполнителем Кендриком Ламаром. Во время его исполнения хита Not Like Us на сцене появилась Уильямс, она выступила в роли подтанцовки.

«Икона», — написал Хэмилтон в комментариях под постом Серены Уильямс в соцсетях.

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Филадельфия Иглз» второй раз в истории выиграл Супербоул. В матче за титул команда встречалась с действующим чемпионом «Канзас-Сити Чифс», которого обыграла со счётом 40:22.