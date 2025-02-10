В «Хаасе» рассказали, почему их выбор пал на Эстебана Окона

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу объяснил, почему он сделал выбор в пользу Эстебана Окона в качестве замены Нико Хюлькенберга.

«Я хотел посадить за руль кого-то ещё молодого. Молодого и опытного. Эстебан ещё очень молод, ему было 27, когда мы подписали контракт. Мне нужен был кто-то голодный до результата, но достаточно молодой. Решимость и трудовая этика были для меня главными, потому что мы — такая маленькая команда. Нам всё ещё есть над чем работать.

Я хотел кого-то, кто будет активно участвовать в работе команды, как это делал Нико Хюлькенберг. Хотелось, чтобы пилот не просто приезжал на уикенд, садился за руль, и на этом всё. Или приезжал на симулятор, лишь когда мы его об этом просим. Мне просто нужен был человек, который очень целеустремлён и полон решимости совершенствоваться и работать над прогрессом команды. И Окон — именно такой человек», — цйитирует Комацу RacingNews365.