Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руй Маркеш сохранит пост гоночного директора Формулы-1

Руй Маркеш сохранит пост гоночного директора Формулы-1
Комментарии

Гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш сохранит свой пост в сезоне-2025. Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, ФИА признала успешной работу Маркеша на трёх последних гонках сезона-2025 и решила оставить его на этой должности на предстоящий сезон. Маркеш при этом получит должность постоянного заместителя, им станет Клэр Дуббельман, которая работает в руководящем органе ФИА с 2017 года.

При этом в будущем ФИА хочет получить возможность ротировать гоночных директоров, для чего была запущена программа подготовки, в которой примут участие шесть будущих гоночных директоров и шесть стюардов.

Ранее Мохаммед бен Сулайем заявил, что он рассчитывает на работу более чем одного гоночного директора в предстоящем сезоне.

Материалы по теме
Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен
Гоночный босс Ф-1 должен уйти. Провал из-за бездействия на Гран-при Катара непростителен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android