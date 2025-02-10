Ален Прост сравнил Макса Ферстаппена с Ники Лаудой

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост сравнил обладателя четырёх титулов, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, с Ники Лаудой.

«Обычно я стараюсь не сравнивать бывших гонщиков и нынешних пилотов Формулы-1. Макс очень похож на Ники Лауду с точки зрения прямолинейности, в этом нет сомнений. Когда вы спрашивали Лауду о чём-то, он всегда отвечал честно. Ферстаппен, как говорят англичане, производит впечатление своими словами. Об остальном я судить не могу.

Он уже великий чемпион, он доказал, что является лучшим, так что быть в одном клубе четырёхкратных с кем-то вроде него для меня не является проблемой. Наоборот, я уверен, что он сможет превзойти меня, и в ближайшие несколько лет он обязательно это сделает», — приводит слова Алена Проста RacoingNews365.