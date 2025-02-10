Организаторы Гран-при Мексики «обеспокоены» из-за ухода Серхио Переса из Формулы-1

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при Мексики Алехандро Соберон выразил обеспокоенность будущими перспективами этапа Формулы-1 на фоне ухода из чемпионата Серхио Переса.

«Как организаторы мы очень обеспокоены отсутствием Серхио Переса на стартовой решётке Формулы-1. Однако мы пытаемся найти способ продлить контракт с чемпионатом. Теперь мы можем предоставить публике гораздо лучшее шоу, чем пять лет назад, мы считаем, что конкуренция пилотов и яркие цвета нашего шоу являются достаточными факторами, чтобы поддерживать интерес зрителей.

Конечно, всё зависит от маркетинга. Пусть всегда лучше иметь кумира у местной публики, в случае, если такового не будет, мы убеждены, что фанаты всё равно найдут героя, которого будут поддерживать», — приводит слова Соберона RacingNews365.