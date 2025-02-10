17-летний талант «Ред Булл» рассказал о своих взаимоотношениях с Хельмутом Марко

17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад рассказал о своих взаимоотношениях со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко.

«Хельмут Марко — очень открытый и честный человек. Он справедлив. Не знаю, я всегда хочу победить, хорошо выступить, поэтому не вижу давления или чего-то негативного. Принимаю во внимание то, что он говорит, слушаю его и следую его советам, после чего просто выхожу и стараюсь ехать как можно быстрее, чтобы оставить его довольным.

Обычно он ставит перед вами одну цель — победить. Это легче сказать, чем сделать, но, в конце концов, если вы хотите быть в Формуле-1, вы должны побеждать. Таков современный мир Формулы-1. Но здорово, что у меня есть такая поддержка в его лице. Это меня воодушевляет», — приводит слова Линдблада GPBlog.

Напомним, Линдблад стал чемпионом Океанической региональной Формулы этой зимой, заработав достаточное количество баллов для получения суперлицензии.