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Култхард ответил на вопрос о возможном возвращении Феттеля в Формулу-1

Култхард ответил на вопрос о возможном возвращении Феттеля в Формулу-1
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Бывший шотландский гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о возможном возвращении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в Формулу-1.

«Стоит ли Феттелю вернуться в Формулу-1? Нет! Только если он бредит, думая, что, отдохнув пару лет, он станет быстрее. Но факты таковы, что секундомер не лжёт, а в конце своей карьеры он не показывал наилучшего времени на круге», — сказал Дэвид Култхард в интервью Лукасу Стюарту.

Феттель и Култхард в марте примут участие в Гонке чемпионов — Култхард будет представлять команду Великобритании, его напарник пока неизвестен. Феттель же выступит за команду Германии в паре с Миком Шумахером.

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