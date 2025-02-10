«Никого не волнуют аутсайдеры». Зак Браун — о расширении пелотона Формулы-1

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о появлении 11-й команды, «Кадиллака», в пелотоне Формулы-1 и оценил возможность дальнейшего расширения числа участников чемпионата.

«Думаю, мы явно устроили хорошее шоу с 20 машинами на стартовой решётке. Теперь нас станет 22. Но я думаю, что важнее количество, а не качество. Если команды будут участвовать и автоматически становиться 23-ми, 24-ми, 25-ми — это не имеет никакой ценности. Когда в Формуле-1 было 30 машин, никого не волновали аутсайдеры, потому что они постоянно занимали места с 24-го по 30-е.

Я думаю, если у нас будут качественные команды с качественными гонщиками, которые будут приносить пользу спорту, то количество участников может увеличиваться, но, думаю, 24 машины — максимум. Я не думаю, что наличие 13 команд добавит Формуле-1 какую-то ценность», — приводит слова Зака Брауна F1oversteer.