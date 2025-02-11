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Бывший гоночный инженер Леклера: Хэмилтону потребуется время на адаптацию

Бывший гоночный инженер Леклера: Хэмилтону потребуется время на адаптацию
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Хавьер Маркос Падрос, бывший гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в итальянской команде.

«Думаю, у команды хорошая база. В 2024 году машина уже была сильная. У них есть хороший фундамент для достижения успеха, и люди, работающие в Маранелло, очень компетентны. Пилоты тоже отличные. Мы все знаем, на что способен Шарль, а Хэмилтону потребуется немного времени на адаптацию, но это нормально. Чем быстрее пойдёт этот процесс, тем лучше будет и для «Феррари», и для него. Но команда готова справиться со всем наилучшим образом», — приводит слова Падроса GPBlog.

Напомним, Хэмилтон пришёл в «Феррари» после 12 лет выступлений в составе «Мерседеса».

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