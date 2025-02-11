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Прост — о сериале «Сенна» от Netflix: Айртону бы всё это не понравилось

Прост — о сериале «Сенна» от Netflix: Айртону бы всё это не понравилось
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост заявил, что Айртону Сенне не понравилось бы создание сериала о нём в том ключе, в котором он был сделан платформой Netflix.

«Уверен, что Айртону бы всё это не понравилось, в первую очередь из-за бестактности истории. Это замечательная история без вымысла, так что вы не должны просто так рассказывать вещи, которые не соответствуют действительности. Если вам нужно сделать что-то коммерческое, нехорошо делать это от имени Сенны. Мне это не нравится, и я этого не принимаю», — приводит слова Проста RacingNews365.

Напомним, премьера сериала состоялась 29 ноября.

Айртон за 10 лет выступлений выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. Получил от прессы и поклонников прозвища Волшебник и Человек дождя. Трагически погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле.

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