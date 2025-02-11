Том Кристенсен ответил, повлияет ли отцовство на результаты Ферстаппена в Формуле-1

Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен ответил на вопрос по поводу скорого отцовства пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В декабре прошлого года девушка гонщика Келли Пике сообщила, что находится в положении.

«Уверен, что его страсть к гонкам немного изменится, когда он станет отцом. При этом, когда он станет отцом, в его жизни будет нечто большее, чем просто гонки. Думаю, это действительно меняет что-то для каждого. Я бы сказал, что это делает тебя только сильнее. Это заставляет задуматься о том, как лучше распоряжаться временем», — приводит слова Кристенсена Racingnews365.

Материалы по теме Кристенсен готов проехать «Ле-Ман» с Ферстаппеном и Алонсо

Главные новости дня: