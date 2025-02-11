Чандхок назвал действующего пилота Формулы-1, который должен был завоевать больше титулов

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо к настоящему моменту должен был завоевать больше двух чемпионских титулов в «Королевских гонках».

«Честно говоря, я ожидал, что он выиграет больше титулов! В 2008 году «Рено» был не слишком хорош, но он по-прежнему здорово выступал и добивался результатов. Я бы ожидал, что у него будет больше титулов, чем два, которые он уже завоевал», — сказал Чандхок в The Bring Back V10s Podcast.

Ранее экс-инженер нескольких команд Формулы-1 Роб Смедли назвал действующего пилота Формулы-1, который похож на Михаэля Шумахера.

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