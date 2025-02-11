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«Я должен был привыкнуть к этому». Юниор «Ред Булл» Линдблад рассказал о черте Марко

«Я должен был привыкнуть к этому». Юниор «Ред Булл» Линдблад рассказал о черте Марко
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17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад ответил на вопрос по поводу взаимодействия с советником австрийской команды по автоспорту Хельмутом Марко.

«Работа с Хельмутом Марко? Было сложно, особенно в начале, ведь Хельмут довольно страшный. Это именно тот человек, которого часто видишь по телевизору. Он беспощаден в своём подходе. Встретиться с ним в возрасте 13 лет… настоящий австриец, очень прямолинейный. Я должен был привыкнуть к этому», — приводит слова Арвида Racingnews365.

Напомним, Линдблад стал чемпионом Океанической региональной Формулы этой зимой, заработав достаточное количество баллов для получения суперлицензии.

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