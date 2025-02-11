«Я должен был привыкнуть к этому». Юниор «Ред Булл» Линдблад рассказал о черте Марко

17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад ответил на вопрос по поводу взаимодействия с советником австрийской команды по автоспорту Хельмутом Марко.
«Работа с Хельмутом Марко? Было сложно, особенно в начале, ведь Хельмут довольно страшный. Это именно тот человек, которого часто видишь по телевизору. Он беспощаден в своём подходе. Встретиться с ним в возрасте 13 лет… настоящий австриец, очень прямолинейный. Я должен был привыкнуть к этому», — приводит слова Арвида Racingnews365.
Напомним, Линдблад стал чемпионом Океанической региональной Формулы этой зимой, заработав достаточное количество баллов для получения суперлицензии.