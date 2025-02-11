Линдблад: Марко сформировал Ферстаппена и Феттеля. Я следующий

17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад высказался о советнике австрийской команды по автоспорту Хельмуте Марко, а также рассказал о своих целях.

«Я видел в Хельмуте человека, который сформировал Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля, и просто хотел убедиться, что я следующий в очереди. Так я становился увереннее в себе. Сейчас я просто общаюсь с ним – всё очень непринуждённо. Он всегда был очень добр ко мне. Я слышал несколько историй от других пилотов, но мне повезло, что со мной такого ещё не случалось. Многие говорят о его подходе, и, возможно, это большой вызов. Это действительно добавляет давления. Но я просто понимаю, что он хочет иметь в составе лучших гонщиков Формулы-1. Это и есть цель «Ред Булл». Я хочу попасть в Формулу-1, так что в конечном итоге мы хотим одного и того же. Для меня это возможность. Они хотят мне помочь, они верят в меня, и мы хотим друг для друга самого лучшего. Так что в этом смысле я не чувствую уж очень большого давления», — приводит слова Линдблада Racingnews365.

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