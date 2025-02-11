Кристенсен ответил, кто бы был идеальным напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Девятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен поделился мнением о новозеландце Лиаме Лоусоне, который в новом сезоне Формулы-1 заменит мексиканца Серхио Переса в качестве боевого пилота «Ред Булл».

«Лиаму нужно подготовиться к тому, что он будет медленнее, чем Макс. Но, конечно, как гонщик он должен стремиться сократить это отставание настолько, насколько это возможно. Если оглянуться примерно на год назад, идеальным выбором был бы Карлос Сайнс. Но как мы знаем, мир несовершенен. Есть политика, влияние, и в этом смысле, как мне кажется, они нашли подходящего пилота с хорошим потенциалом. В конечном итоге «Ред Булл» сделал правильный выбор, хотя не взял того, кто, по моему мнению, идеально подошёл бы им», — приводит слова Кристенсена Racingnews365.

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Карлос Сайнс проехал по трассе в Маранелло с отцом: