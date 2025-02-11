«Макларен» продлил контракт с техническим директором по аэродинамике Питером Продрому

Технический директор по аэродинамике Питер Продрому заключил новый контракт с «Маклареном». Этот пост специалист занимает с марта 2023 года. Как информирует пресс-служба британской команды, соглашение было пролонгировано на несколько лет.

Продрому работал в «Макларене» с 1991 года. После периода в «Ред Булл» в 2014 году он вернулся в гоночный коллектив из Великобритании, получив должность главного инженера.

«Рад продолжить работу в качестве технического директора по аэродинамике «Макларена». Для меня большая честь быть частью такой сплочённой команды и вносить свой вклад в этот стремительный рост. После успеха в прошлом сезоне я с нетерпением жду возможности способствовать прогрессу команды в реализации наших общих амбиций по завоеванию новых титулов», — сказал Питер.

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