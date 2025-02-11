«Уильямс» объявил нового титульного спонсора

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила титульного спонсора. Им стал австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian. Также спонсор станет технологическим и цифровым партнёром.

«Рад приветствовать Atlassian в Формуле-1. Привлечение титульного спонсора такого масштаба – знаменательный момент в славной истории нашей команды и важный этап в возвращении.

Мы делаем всё необходимое, чтобы вернуть команду в борьбу за первые места, и Atlassian с помощью своих технологий поможет нам раскрывать весь потенциал, а также улучшить командную работу», — прокомментировал новость глава «Уильямса» Джеймс Ваулз.