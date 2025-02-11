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В России могут официально появиться автомобили Xiaomi

В России могут официально появиться автомобили Xiaomi
Xiaomi SU7
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Дочерняя структура Sinomach Auto — компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» — начала сотрудничество с Xiaomi Auto, и в будущем электромобили китайской марки могут официально появиться на российском рынке, сообщают «Известия». В данный момент «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» является дистрибьютором автомобилей Oting и Rox, однако линейка будет расширена за счёт третьего бренда.

В линейку Xiaomi входят два автомобиля: седан SU7, а также кроссовер YU7, внешность которого была раскрыта в декабре 2024 года. Напомним, SU7 стал хитом продаж, причём изначально электромобиль был представлен в трёх вариантах, но позднее появился четвёртый — экстремальный суперкар Xiaomi SU7 Ultra мощностью 1548 лошадиных сил. В октябре SU7 Ultra установила рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для четырёхдверных автомобилей.

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