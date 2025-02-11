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Герхард Бергер назвал лучшего пилота Формулы-1 на данный момент

Герхард Бергер назвал лучшего пилота Формулы-1 на данный момент
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене. В прошлом сезоне нидерландец завоевал свой четвёртый титул в Формуле-1.

«Может ли кто-то сравниться с Ферстаппеном? Макс — лучший гонщик, в этом нет никаких сомнений. Но ранее лучший гонщик был в лучшей команде. Сейчас же Макс подбирает угли из костра. Будет интересно посмотреть, сможет ли «Ред Булл» вернуться к прежнему уровню или у Ферстаппена и дальше будут трудности. Тогда он может начать думать, находится ли он по-прежнему в подходящей команде», — приводит слова Бергера Auto Motor und Sport.

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