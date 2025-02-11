Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025

«Уильямс» показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» представила гоночные комбинезоны на следующий сезон. Ранее «Уильямс» объявил о заключении контракта с австралийским разработчиком программного обеспечения Atlassian, ставшим титульным спонсором команды. Эмблема компании присутствует на комбинезонах пилотов.

Фото: Atlassian Williams Racing

Напомним, боевыми пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков. Трофей завоевала другая британская команда «Макларен» (666 баллов).

Материалы по теме
«Уильямс» объявил нового титульного спонсора

Самые именитые команды в истории Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android