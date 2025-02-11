«Уильямс» показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» представила гоночные комбинезоны на следующий сезон. Ранее «Уильямс» объявил о заключении контракта с австралийским разработчиком программного обеспечения Atlassian, ставшим титульным спонсором команды. Эмблема компании присутствует на комбинезонах пилотов.

Фото: Atlassian Williams Racing

Напомним, боевыми пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков. Трофей завоевала другая британская команда «Макларен» (666 баллов).

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