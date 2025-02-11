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Бергер ответил, кого на месте «Ред Булл» взял бы в напарники к Ферстаппену

Бергер ответил, кого на месте «Ред Булл» взял бы в напарники к Ферстаппену
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о решении «Ред Булл» назначать Лиама Лоусона боевым пилотом с нового сезона. В этом качестве он заменит Серхио Переса.

«Кого бы я посадил в машину рядом с Ферстаппеном? Вероятно, нет никого, кто мог бы составить ему конкуренцию. Но я бы в любом случае взял Карлоса Сайнса. Хотя не думаю, что их выбор в пользу Лиама Лоусона можно назвать плохим. Но, быть может, для молодого парня было бы лучше сначала набраться опыта в младшей команде.

Лоусон мне понравился ещё в DTM. Он был быстрее и агрессивнее, чем Албон, а Албон действительно хорошо выступает в «Уильямсе». Вот почему я тогда посоветовал Хельмуту Марко обратить на него внимание. Я считаю, что Ферстаппен и Лоусон могут стать хорошей парой пилотов», — приводит слова Бергера Auto Motor und Sport.

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