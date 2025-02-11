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«Уильямс» объявил время презентации новой машины в особой ливрее 14 февраля

«Уильямс» объявил время презентации новой машины в особой ливрее 14 февраля
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Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что в пятницу, 14 февраля, пройдёт презентация новой машины в специальной ливрее, посвящённой новому спонсору — компании Atlassian. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Презентация начнётся в 12:30 мск.

Что касается основной ливреи, то она будет представлена на общем мероприятии 18 февраля, которое пройдёт в Лондоне.

Ранее сообщалось, что командам запретили показывать основные ливреи до общей презентации. В связи с этим, например, «Рейсинг Буллз» будут проводить обкатку машины в специальной тестовой ливрее.

Напомним, боевыми пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков. Трофей завоевала другая британская команда — «Макларен» (666 баллов).

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