Перес ведёт переговоры с «Кадиллаком» о возвращении в Формулу-1

Мексиканский гонщик, экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес ведёт переговоры с «Кадиллаком» о потенциальном возвращении в Формулу-1 в 2026 году. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, американская команда находится в поиске опытного пилота, что делает Переса подходящим вариантом для подписания контракта.

Ранее уже сообщалось, что Перес входил в список интересов «Кадиллака», но в настоящий момент стороны уже начали переговоры о потенциальном контракте.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретти» в 2026 году, станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок». Ранее Марио Андретти рассказал, какую цель преследует команда «Кадиллак» при подписании гонщиков на дебютный для себя сезон 2026 года.