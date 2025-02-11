В России заработали водительские чаты на базе «Госуслуг»

В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» заработали водительские чаты, которые по задумке создателей облегчат водителям коммуникацию в случае спорных ситуаций.

Сообщается, что с помощью новой функции можно отправить сообщение о том, что автомобиль заблокировал проезд, о произошедшем ДТП, эвакуации автомобиля, сработавшей сигнализации, включенных фарах, открытом окне или спущенном колесе.

При этом, общение будет анонимным: ФИО и другие данные, кроме геопозиции, передаваться не будут. Чтобы отправить сообщение, достаточно знать номер автомобиля, но доставлено оно будет лишь в том случае, если в личном кабинете владельца автомобиля указаны сведения о его транспортном средстве.

Отмечается, что для отправки доступно не более пяти сообщений в день.