Джордж Расселл встретился с игроками «Реала»

Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл в рамках спонсорского мероприятия adidas посетил расположение мадридского «Реала» и встретился с игроками «Королевского клуба» в преддверии их матча в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

«Уикенд на «Бернабеу». Здорово встретиться с вами и классно увидеть команду в действии», — подписал фотографии в социальных сетях Джордж Расселл.

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится во вторник, 11 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 19 февраля на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Напомним, ранее «Мерседес» сообщил о сделке с транснациональной компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas.

В новом сезоне все члены коллектива, включая пилотов, будут носить форму от немецкого бренда. Также будет доступна одежда и для поклонников «Мерседеса».