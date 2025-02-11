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Джордж Расселл встретился с игроками «Реала»

Джордж Расселл встретился с игроками «Реала»
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Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл в рамках спонсорского мероприятия adidas посетил расположение мадридского «Реала» и встретился с игроками «Королевского клуба» в преддверии их матча в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

«Уикенд на «Бернабеу». Здорово встретиться с вами и классно увидеть команду в действии», — подписал фотографии в социальных сетях Джордж Расселл.

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится во вторник, 11 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 19 февраля на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Напомним, ранее «Мерседес» сообщил о сделке с транснациональной компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas.

В новом сезоне все члены коллектива, включая пилотов, будут носить форму от немецкого бренда. Также будет доступна одежда и для поклонников «Мерседеса».

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