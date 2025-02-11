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Лэнс Стролл протестировал машину WRC

Лэнс Стролл протестировал машину WRC
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Канадский гонщик команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лэнс Стролл протестировал раллийный автомобиль категории Rally2 в Португалии. Стролл сел за руль машины Citroën C3 Rally2.

Тесты прошли на дорогах Фафе в Португалии, где проходит этап WRC.

В сезоне 2024 года Стролл набрал 24 очка в личном зачёте, серьёзно уступив своему напарнику, Фернандо Алонсо. Алонсо за сезон набрал 70 баллов. Алонсо набирал очки в 14 гонках, Строллу удалось добиться этого всего лишь в шести.

Ранее на фоне этого известный конструктор Эдриан Ньюи, являющийся также акционером «Астон Мартин», призвал к переменам в британской команде.

Лэнс является сыном владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла.

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