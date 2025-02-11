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Алекс Албон показал дизайн шлема на сезон-2025 Формулы-1

Алекс Албон показал дизайн шлема на сезон-2025 Формулы-1
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Тайский гонщик «Ред Булл» Алекс Албон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал дизайн шлема на сезон-2025 Формулы-1.

«Такой же, но другой. Новая эра, новое покрытие», — подписал видео Алекс Албон.

Ранее «Уильямс» объявил, что покажет новую машину в 12:30 мск 14 февраля. Напомним, боевыми пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков. Трофей завоевала другая британская команда — «Макларен» (666 баллов).

Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 26 февраля 2025 года и продлятся три дня.

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