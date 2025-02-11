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Келли Пике намекнула на пол их с Ферстаппеном будущего ребёнка

Келли Пике намекнула на пол их с Ферстаппеном будущего ребёнка
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Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, намекнула на пол их будущего ребёнка.

Пике опубликовала в социальных сетях пост, на котором она предстала в детском отделе магазина одежды. Келли, похоже, находится на фото в отделе для девочек, поскольку на фотографии она смотрит на розовые платья и свитера. В комментариях предположили, что это может быть намёком на пол будущего ребёнка.

Фото: Соцсети Келли Пике

Ранее в комментариях под своим постом в соцсетях Пике написала, что сейчас у неё начинается третий триместр. Это означает, что беременность вступает в заключительную фазу. Третий триместр длится с 28-й недели до родов.

Можно предположить, что Макс Ферстаппен станет отцом в конце февраля или в начале марта. Сезон Формулы-1 2025 года стартует 16 марта в Австралии.

Напомним, Макс Ферстаппен объявил, что готовится стать отцом, 6 декабря в Абу-Даби.

Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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