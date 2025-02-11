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У «Ред Булл» серьёзные проблемы с двигателем на сезон-2026 — Autosprint

У «Ред Булл» серьёзные проблемы с двигателем на сезон-2026 — Autosprint
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Новая силовая установка «Ред Булл», которую готовит для сезона-2026 подразделение австрийского концерна Red Bull Powertrains, не отвечает ни требованиям надёжности, ни требованиям производительности. Об этом сообщают инсайдеры итальянского издания Autosprint.

«По слухам, на данный момент силовая установка, разработанная Red Bull Powertrains, не является надёжной, и ей не хватает производительности», — написал в материале для Autosprint журналист Паоло Филизетти.

Таким образом, новые двигатели «Ред Булл», которые будут использоваться начиная с 2026 года — первого сезона действия нового технического регламента, не отвечают основным требованиям, что может привести к резкому спаду результативности команды, выигравшей четыре последних личных титула с Максом Ферстаппеном.

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