Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас: Хэмилтон предельно мотивирован на сезон-2025

Боттас: Хэмилтон предельно мотивирован на сезон-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Резервист «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от сезона-2025 и высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Для него это станет освежающим шагом, что может сработать хорошим мотиватором. Но будет интересно посмотреть, как они поладят с Шарлем Леклером. Думаю, он очень мотивирован на сезон-2025.

В новом сезоне будет интересно посмотреть на борьбу впереди. Поскольку отрывы не так высоки, будет сложно что-то предсказать, а борьба будет вестись между четырьмя, пятью командами. Это отлично и для зрителей, и для спорта. Первые несколько гонок дадут определённое понимание, но, как мы видели в том числе в прошлом году, если кто-то сможет сделать шаг вперёд, это изменит правила игры. Конечно, я надеюсь, что «Мерседес» может бороться за чемпионат, который является целью каждого здесь в предстоящем сезоне», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

Материалы по теме
«Он не протянет два сезона». Чего в Ф-1 ждут от выступлений Хэмилтона за «Феррари»
«Он не протянет два сезона». Чего в Ф-1 ждут от выступлений Хэмилтона за «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android