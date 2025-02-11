Антонелли рассказал, как тайно попал в паддок Формулы-1 в семилетнем возрасте

Новобранец «Мерседеса», 18-летний гонщик Андреа Кими Антонелли рассказал историю, как его отец тайно провёл его в паддок Формулы-1, когда его команда выступала в Суперкубке Порше.

«Это было в Хоккенхайме в 2014 году. Я не мог попасть в паддок, потому что был слишком мал. Мой отец решил спрятать меня в шинах и провезти внутрь на тележке. Сверху мы положили зонтик, чтобы меня было труднее заметить. Я проехал в тележке до пит-лейн, а друг моего отца достал мне пропуск. Я осмотрелся там, походил в течение часа. Это был классный опыт. Но мы всегда смеёмся над этой историей», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.