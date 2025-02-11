«Не думаю, что команда будет против». Боттас — о возможном возвращении в Формулу-1

Резервист «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что команда не станет чинить ему препятствий, если у него появится возможность выйти на старт гонки Формулы-1.

«Думаю, и я, и команда понимаем: мы должны быть динамичны в суждениях. Конечно, я полностью отдаюсь предстоящему сезону, отдаю все свои силы команде и стараюсь как можно лучше помочь ей. Но если появится возможность поучаствовать в гонке, то я не думаю, что команда будет против этого. Давайте посмотрим, что получится, дадим сезону стартовать и узнаем, что принесёт нам предстоящий сезон и сезон-2026», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что за неделю до Гран-при Австралии Формулы-1 в Аделаиде Боттас сядет за руль автомобиля DTM Mercedes 190E в рамках промофестиваля. Валттери присоединится к другим участникам фестиваля, связанным с Формулой-1, включая Деймона Хилла, Алана Джонса, Гюнтера Штайнера, Тьерри Бутсена и Дэвида Брэбема.