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«В «Феррари» были в бешенстве». Клэр Уильямс вспомнила, как подписала контракт с «Мартини»

«В «Феррари» были в бешенстве». Клэр Уильямс вспомнила, как подписала контракт с «Мартини»
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Бывшая руководительница команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала интересную историю о том, как команда подписала спонсорский контракт с «Мартини» в 2014 году.

«Я была так горда этой сделкой, потому что изначально «Мартини» должны были подписать контракт с «Феррари». Но, думаю, они хотели большего, чем им могли предложить там. Мы знаем, какая ливрея у «Феррари», и то, что с ней нельзя сделать ничего дикого. А мы предложили выкрасить всю нашу машину в их цвета. «Почему бы не взять ваши легендарные полоски и не нанести их на наш болид?» Так всё и вышло.

Большей части болельщиков понравилось. А «Феррари» взбесились. Они считали, что мы украли их спонсора. Они даже написали письмо «Мартини», мол, будем смотреть на вас в зеркала заднего вида. А мы тогда вместо этого закончили сезон третьими в Кубке конструкторов, опередив их», — цитирует Клэр Уильямс AutoSprint.

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